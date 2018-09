Onenigheid over hulp noodlijdende hypotheekklant

Er is sprake van onderling wantrouwen en de financiële sector vreest misbruik. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

In het plan van Dijsselbloem hoeven banken klanten geen rekening meer te sturen. Ze mogen intermediairs een vergoeding betalen als zij een klant in financiële nood adviseren. Met die opzet vreest Rabobank-dochter Obvion ‘perverse prikkels’ omdat de vergoeding aan intermediairs per instelling kan verschillen. Dezelfde zorgen worden geuit door Adfiz, het belangenorgaan voor onafhankelijke financiële intermediairs.

Volgens Adfiz schuilt een mogelijke oplossing in een constructie waarbij de consument het geld voor advies leent.