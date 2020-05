Ontslaan klagende begeleidster kost KLM bijna €150.000

Ⓒ ANP

Amsterdam - In veertig jaar tijd is het begeleiden van vip-klanten bij luchtvaartmaatschappij KLM behoorlijk veranderd. Een begeleidster die per mail klaagde over de ’pornosterren, rappers, stoned kindersterren, dronken beroemdheden’ met wie ze werkte, werd uiteindelijk ontslagen. KLM moet haar van het gerechtshof in Amsterdam wel ruim €145.000 meegeven.