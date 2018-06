'Unibail plukt vruchten nieuwe winkelcentra'

Unibail meldde dinsdag nabeurs dat de huurinkomsten vorig kwartaal met bijna 9 procent zijn gegroeid. Daarmee was de groei sterker dan in het eerste kwartaal van 2013, toen de huurinkomsten met ruim 5 procent toenamen. De groei was vooral te danken aan de opening van nieuwe winkelcentra. De omzet van huurders groeide vorig kwartaal met bijna 3 procent. Dit wijst volgens de analist op de kracht van de portefeuille van Unibail.

ING hanteert een koopadvies voor het aandeel Unibail, dat woensdag na ruim een uur handel bovenaan de licht negatieve AEX stond. Unibail klom 1,3 procent tot 193,55 euro.