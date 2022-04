Premium Het beste van De Telegraaf

’Voor iemand in Amersfoort loont het al om tabak en benzine in het buitenland te halen’

Door Pascal Kuipers

’Verbod op tabaksverkoop bedreigt kleine winkeliers.’ Ⓒ Thijs Rooimans

Woerden - Noem Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum, geen ’tabakslobbyist’, want dan rook je een zware pijp. Precies dat deed een beleidsmaker die weigerde met haar te spreken over het verbod op de verkoop van tabak via supermarkten. „Ik ben geen tabakslobbyist. Ik vertegenwoordig een brancheorganisatie voor zelfstandig ondernemers. Dat verbod bedreigt direct het bestaan van zeker 500 winkels. Politici denken niet na over de maatschappelijke gevolgen van hun beleid.”