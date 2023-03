Brancheclub: ’Fraudebestrijding helpt kringloopwinkel om zeep’

Die eisen gaan over het ’Digitale Opkopersregister’ (DOR) die alle opkopers en verkopers van tweedehands spullen zal verplichten om goederen en de personen die deze aanbieden te registreren. Boa’s die oma’s huisraad besnuffelen, en medewerkers van kringloopwinkels de stuipen op het lijf jagen door te dreigen met boetes als de administratie niet op orde is, dat is het horrorscenario dat Rachel Heijne, directeur van Kringloop Nederland voorziet.

Robin Hood

„Klopt de registratie niet, dan kun je duizenden euro’s boete krijgen”, verzucht ze. „Dit is onbegonnen werk voor mensen in de kringloop die jaarlijks 126 miljoen kilo spullen verwerken. Het is van de zotte om te denken dat heling en witwassen via de kringloopwinkels plaatsvindt. Welke dief gaat uit stelen, om de buit zomaar voor niets weg te geven? Zo’n moderne Robin Hood ben ik nog niet tegengekomen.”

Toch krijgt de branchevereniging meldingen van kringloopwinkels waar een boa op de stoep staat om de DOR te checken. „Woensdag gebeurde dit nog in een van onze winkels in Den Haag”, zegt Gert-Jan Dekker, directeur van Rataplan dat 30 kringloopwinkels in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland exploiteert. „Boa’s zeggen dat alle elektronica, sieraden, fietsen en andere goederen moeten worden geregistreerd. Dat kan niet. Wij krijgen containers vol met spullen, variërend van broodroosters tot radio’s. Vaak wordt het gewoon voor de deur gezet. Dan kun je het al niet meer registreren.”