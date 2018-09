Cijfers peppen Wall Street op

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 16.514,37 punten. De brede S&P 500 klom eveneens 0,4 procent tot 1879,55 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1 procent tot 4161,46 punten.

Kort na aanvang van de handel werd bekend dat de verkopen van bestaande woningen in de VS in maart lichter waren gedaald dan analisten hadden verwacht. Weliswaar kwam de verkoop met 4,59 miljoen woningen op jaarbasis uit op het laagste niveau sinds juli 2012, de procentuele daling van 0,2 procent ten opzichte van februari was veel kleiner dan de verwachting van min 0,9 procent.

Netflix kreeg er 7 procent bij na publicatie van de kwartaalcijfers. De Amerikaanse aanbieder van internettelevisie boekte in het eerste kwartaal van dit jaar meer winst dankzij een hoger aantal betalende leden. Netflix verwelkomde 4 miljoen nieuwe leden, waarmee het totaal op 48,4 miljoen komt.

Harley Davidson

Ook Harley Davidson wist beleggers te paaien met meer winst en omzet in het eerste kwartaal. Het aandeel boekte een winst van 6,4 procent. McDonald's werd minder goed ontvangen en sloot 0,4 procent lager. De omzet van de fastfoodgigant stelde analisten teleur.

Na het nieuws dat Valeant Pharmaceutical een bod van 46 miljard dollar heeft gedaan op Botox-fabrikant Allergan, steeg het aandeel van de producent van het anti-rimpelmiddel met ruim 15 procent.

Valuta

Farmaceut Eli Lilly was minder gewild nadat bekend werd dat het Zwitserse Novartis zijn onderdeel voor medicatie voor dieren aan het Amerikaanse concern gaat verkopen voor 5,4 miljard dollar. Eli Lilly verloor 1,4 procent.

Branchegenoot Pfizer kreeg er nog wel 0,5 procent bij na berichten dat het bedrijf geïnteresseerd zou zijn in de overname van het Britse AstraZeneca voor omgerekend ruim 70 miljard euro.

De euro was 1,3805 dollar waard, een fractie hoger dan bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 102,13 dollar. De prijs voor Brentolie zakte 0,5 procent tot 109,36 dollar per vat.