McDonald's ziet omzet licht stijgen

De totale omzet bedroeg vorig kwartaal 6,7 miljard dollar (4,8 miljard euro). Dat is 1 procent meer dan in de eerste 3 maanden van 2013. In Europa namen de verkopen met 1,4 procent toe, dankzij groei in Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland. Daarmee werden de aanhoudend zwakkere verkopen in Duitsland gecompenseerd. In de VS zakten de opbrengsten met 1,7 procent. In de rest van de wereld steeg de verkoop met bijna 1 procent.

De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal met 5 procent tot 1,2 miljard dollar. De winst per aandeel viel daarbij lager uit dan analisten gemiddeld hadden voorspeld.

Wereldwijd telt McDonald's meer dan 35.000 vestigingen in ruim 100 landen.