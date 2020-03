Pharming zet stijgende lijn voort

Leiden - Biotechnologiebedrijf Pharming heeft 2019 afgesloten met fors meer winst op een aanzienlijk hogere omzet in vergelijking met een jaar eerder. Volgens topman Sijmen de Vries is, gelet ook op de jaren 2017 en 2018, sprake van een consistent groei van patiënten die profiteren van het middel Ruconest. Daarmee wordt onder meer erfelijk angio-oedeem behandeld. Volgens De Vries is het "even wennen" om een winstgevend bedrijf te zijn.