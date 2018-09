AFM in 2010 gewaarschuwd voor 'wonderbelegger'

Rob van den B. (49) wordt door justitie vervolgd voor oplichting. Hij werd een half jaar geleden aangehouden, het OM-onderzoek werd nadien afgerond. Van den B. belegde zonder vergunning voor anderen.

Volgens berekeningen hebben tientallen beleggers hem 9,2 miljoen euro toevertrouwd. Zoals in een piramidespel werd rendement betaald uit de inleg van andere beleggers. Er werd door speculaties op de beurs in rap tempo 3 miljoen euro verlies geleden en 3,3 miljoen euro besteedde Rob van den B. aan dure auto's, huizen, vakanties en aan een verlies makende dancing.

Vlotte babbel

Een vermogensbeheerder waarschuwde destijds als eerste dat Rob van den B. met een vlotte babbel misbruik maakte van mensen. De AFM kreeg in korte tijd vier vergelijkbare meldingen over de luxe leefstijl van de belegger en de hoge rendementen die hij beloofde. De verdachte had juist een eenmanszaak opgericht en er was nog nauwelijks bij hem ingelegd. Hij was toen al 6 keer veroordeeld tot cel- en werkstraffen voor oplichting en valsheid in geschrifte.

De gedupeerden reageerden verontwaardigd. „Het is schandalig. Het was allemaal al duidelijk maar de AFM deed niks”, zegt één van hen maandag.

Dwangsom

Bijna twee jaar na de eerste melding trad de AFM voor het eerst op. De AFM legde een dwangsom op aan de handelaar omdat hij weigerde bankafschriften te verstrekken.

Rob van den B. handelde vooral via een persoonlijke beleggingsrekening bij BinckBank. De gedupeerden zijn ook boos omdat uit niets blijkt dat het OM de rol van de BinckBank heeft onderzocht. BinckBank liet volgens hen toe dat beleggers geld op de rekening stortten, dat hij met een negatief saldo kon blijven handelen en inleg naar zijn persoonlijke bankrekening bleef overmaken.

De AFM laat maandag desgevraagd weten dat signalen niet zomaar terzijde worden geschoven, maar dat vaak niet in één oogopslag duidelijk is dat er iets mis is. „Achteraf is dat buitengewoon vervelend voor de gedupeerden”, zo reageerde een woordvoerder.