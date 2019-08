Rechters van het Arnhemse hof in een andere zaak. Ⓒ ANP

Arnhem - De Hoge Raad is een ’hoerentent pur sang’ en het Amsterdamse gerechtshof ’een crimineel bolwerk’, stelde een raadsman in belastingzaken. Het gerechtshof in Arnhem had zo genoeg van zijn grofheden, dat het weigerde de zaak verder in een behandeling te nemen.