Premium Het beste van De Telegraaf

Column: valleien vol met groene innovatie

Door casper burgering Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Het is veelal populair om een clustering van innovatieve bedrijven een vallei te noemen. Het is vaak een bedrijfsvriendelijke omgeving, waarin bijvoorbeeld technologische start-ups goed kunnen floreren. Met name doordat ze met lotgenoten kennis uitwisselen en kunnen samenwerken. Uiteraard is hier ook veel ruimte voor duurzame start-ups. Het bekendste voorbeeld is Silicon Valley in de VS. Maar in de EU heeft het fenomeen ook meer voet in de aarde. Zo zijn er ‘Packaging Valleys’ in Duitsland en Italië, en verspreid over Europa diverse Health clusters, Mobility clusters en Energy clusters. Dichter bij huis hebben we Chemelot in Zuid-Limburg, Brainport bij Eindhoven en Food Valley in de Gelderse vallei. Maar er staat meer op stapel.