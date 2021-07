Top 10 meest gelezen: bitcoin, topbestuurders en belastingsores

Zakenman Michel Perridon, bekend van de Dragon’s den, werd uit het vliegtuig gezet vanwege een ruzie over het dragen van een mondkapje. Vooral de wijze waarop hij werd behandeld deugde niet, benadrukte Perridon.

En deze topmannen zorgden op hun beurt voor nieuws bij Lidl, De Nederlandsche Bank en KLM.

De krappe huizenmarkt laat lezers niet los. Iedereen kijkt naar de exorbitant gestegen koop- maar ook huurprijzen. Vooral scheidende stellen krijgen het moeilijk, en al helemaal door deze regel in de wet:

Zelfs diep in de provincie gaan gewone woningen al weg voor dik een half miljoen!

Velen schikken zich en gaan mee in de gevaarlijke race om hun woonlasten nog meer op te schroeven met leningen om maar voor een woning in aanmerking te komen. Anderen hebben het zoeken opgegeven:

Nederbelgen dachten bij de gemoedelijker zuiderburen het strenge Nederland achter zich te hebben gelaten, maar dan hebben ze toch buiten onze fiscus gerekend, zo merkte een aantal gepensioneerden:

Een serie ingrepen van de Chinese overheid in de markt van cryptomunten kreeg ook aandacht. Handelsplatforms zijn aan banden gelegd. De prijs van bitcoins en de overige 6600 digitale valuta stortte direct erna in. Ook in Europa en de Verenigde Staten worden overheden strenger - is dit het einde van de bitcoin als bedreiging van het systeem met de euro, yen, yuan en dollar?

We zetten de schijnwerpers op wie nu die aanvallers zijn die je software onderuit halen, je bankpas leeghalen of computers blokkeren en voor de gijzeling tientallen miljoenen vragen. Een prachtig inkijkje:

Onze nieuwste podcast een schreeuwend personeelstekort staat klaar. Of lees de nieuwste column van Jaap van Duin en Willem Vermeend & Rick van der Ploeg.

