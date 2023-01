€350 miljoen subsidie om alleen al elektrisch te koken

De zogeheten Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt elk jaar beschikbaar gesteld en loopt door tot 2030, het jaar dat afgesproken klimaatdoelstellingen moeten worden behaald in Europa. Dit jaar zijn de mogelijkheden voor subsidie verruimd én voor meer mensen bereikbaar. Voor de subsidie komen woningeigenaren, bedrijven, verenigingen en particuliere verhuurders in aanmerking.

Oplossing energierekening

Het is nu extra actueel omdat veel woningeigenaren en zakelijke gebruikers een manier zoeken om te besparen op de hoge energiekosten, onder andere door het isoleren en verduurzamen van hun pand. Wel moeten woningeigenaren de maatregel eerst uitvoeren, voordat ze subsidie kunnen aanvragen.

Het budget van €350 miljoen is een verhoging ten opzichte van vorig jaar. In 2022 bedroeg het initiële budget €228 miljoen, maar dat was niet toereikend. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert, zag het aantal ISDE-aanvragen in 2022 ruimschoots verdubbelen ten opzichte van het jaar ervoor, met in totaal meer dan 100.000 aanvragen.

Elektrische keukenprinses

Nieuw in 2023 is bovendien dat al voor één enkele isolatiemaatregel subsidie kan worden aangevraagd. Voorheen gold een minimum van twee maatregelen. Ook hebben aanvragers meer tijd voor de subsidieaanvraag: 24 maanden nadat een maatregel is uitgevoerd (mits de maatregel na 1 januari 2022 is genomen). Woningeigenaren kunnen sinds dinsdag 24 januari aanvragen indienen. Op de eerste dag zijn al 3235 aanvragen (stand per 25 januari, negen uur ’s ochtends) ontvangen.

Daarnaast geldt er nu de nieuwe maatregel dat woningeigenaren vanaf 2023 subsidie kunnen aanvragen voor een elektrische kookvoorziening, als die is aangeschaft ná 1 april 2022. Dit is een vast subsidiebedrag van €400 en geldt voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet en zich hebben laten afsluiten van kookgas. Voor een aansluiting op een warmtenet geldt een vast subsidiebedrag van €3325. De exacte voorwaarden zijn te vinden op de RVO-website.

Zakelijke markt

Naast het ISDE-budget van €350 miljoen is er een budget van €30 miljoen beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen, specifiek bedoeld voor de zakelijke markt. Deze subsidie is tot eind 2023 aan te vragen. Zakelijke gebruikers zijn onder meer bedrijven, woningcorporaties, verenigingen en particuliere verhuurders. Deze groep komt in 2023 ook in aanmerking voor subsidie op warmtepompen en zonneboilers.