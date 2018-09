'Vooruitgang bij Aalberts'

Aalberts meldde dat er in het eerste kwartaal groei was bij de omzet, het orderboek en het resultaat in vergelijking met een jaar eerder. Er was sprake van autonome groei bij Industrial Services en de activiteiten van Flow Control. Het bedrijf herhaalde zijn verwachting voor verdere verbetering in 2014 en de jaren daarna.

SNS heeft een hold-advies voor Aalberts.

Solide start

ING interpreteert het handelsbericht als een solide start van het jaar. De bank hanteert een koopadvies voor het aandeel.

KBC stelt dat het handhaven van de outlook wordt onderbouwd door de stijgende omzet, resultaten en orders. KBC heeft een hold-advies.

Het aandeel Aalberts noteerde om 9.25 uur 0,1 procent hoger op 24,45 euro.