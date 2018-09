'Foodservice Sligro gaat sterk vooruit'

Volgens Rabo presteerden de groothandels (Foodservice) vorig kwartaal beter dan verwacht en de bank verwacht voor de periode 2014-2016 een verder scherp herstel. Dat zou kunnen leiden tot een groei van 4 tot 6 procent, stelden analisten Patrick Roquas en Karel Zoete. Zij verhoogden hun koersdoel voor het aandeel Sligro van 33,50 naar 35 euro en zetten het op de Conviction Buy-list.

De totale omzet van Sligro in het eerste kwartaal zorgde bij SNS niet voor enthousiasme, omdat de omzetdaling bij de supermarkten groter was dan verwacht. De kracht van Foodservice is volgens de bank echter cruciaal. SNS handhaafde zijn koopadvies voor het aandeel Sligro.

Trage start

ING (hold) sprak van een ,,trage start'' van de supermarkten in 2014, maar zag herstel bij Foodservice.

Het aandeel Sligro noteerde donderdag rond 9.30 uur 0,5 procent in de plus op 29,89 euro.