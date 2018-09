'SBM bekijkt nieuwbouw olieplatforms'

De dienstverlener aan de olie- en gasindustrie bouwt op dit moment nog tankers om in drijvende productieplatformen (fpso). ,,Nieuwbouw is nu niet onze business. We verbouwen bestaande supertankers. We onderzoeken de nieuwbouw wel, misschien voor een nog verdere toekomst, na 2020'', aldus de bestuurder.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik