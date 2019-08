'Nu geen noodzaak voor obligatie-opkoop ECB'

Frankfurt - De Europese Centrale Bank (ECB) hoeft momenteel niet verder in te grijpen op de obligatiemarkt om de economie een zetje in de goede richting te geven. Dat stelt de Duitse ECB-bestuurder Sabine Lautenschläger. Volgens haar zijn er momenteel geen signalen dat er risico is op deflatie. Het weer opstarten van een obligatie-opkoopprogramma, de zogeheten Quantitative Easing, is daarom volgens haar niet nodig.