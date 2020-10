Positieve start Wall Street met coronasteun in zicht

Even na half vier won de Dow-Jonesindex 0,6% op 28.425 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,5 procent bij tot 3437 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent naar 11.446 punten.

De gesprekken over een deal voor een nieuw coronastimuleringspakket „beginnen ergens op te lijken”, heeft de Amerikaanse president Trump laten weten in een live-interview op nieuwszender Fox News. „We zijn weer begonnen met praten. En we praten over vliegtuigmaatschappijen en een nog grotere deal dan die voor de luchtvaart”, aldus Trump. „We praten over een deal van 1200 dollar per persoon, maar ook over andere dingen.”

Vorige week hebben nog eens 840.000 Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd, tegen een bijgestelde 849.000 een week eerder. Economen hadden op een afname tot 820.000 gerekend. Dat de daling minder sterk is dan verwacht, duidt erop dat het herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt enigszins vertraagt.

Smartphonefabrikant Apple koerste 0,5% hoger na goede cijfers van Zuid-Koreaanse branchegenoot Samsung.

Regeneron dikte 2,5% aan. De farmaceut heeft bij de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA om goedkeuring gevraagd voor zijn coronatherapie met synthetische antilichamen. Trump kreeg dit experimentele medicijn onlangs al toegediend. Hij is vol lof over de behandeling.

Verder heeft Facebook aangegeven na het sluiten van de stembureaus in de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november tijdelijk geen politieke advertenties meer toe te staan om misbruik of verwarring te voorkomen. Ook gaat het socialemediaplatform berichten die voortijdig een winnaar uitroepen voorzien van een label met informatie van gezaghebbende nieuwsmedia en verkiezingsfunctionarissen.

McDonald’s werd door beleggers 0,2% hoger gezet. De fastfoodketen groeit weer op zijn thuismarkt. Daartegenover staat een daling van de verkopen wereldwijd, vooral door de negatieve impact van de coronacrisis.

In de drie maanden tot en met september verkocht de keten wereldwijd 2,2 procent minder aan hamburgers, milkshakes, maar ook ontbijtjes. In de Verenigde Staten nam de vergelijkbare omzet echter met een kleine 5 procent toe, geholpen door de drive-thru-verkopen. Ook met acties met limited edition-maaltijden wist McDonald's Amerikanen te verleiden.