Betalingskorting fiscus lachertje in 2021

Veel ondernemers krijgen in deze periode hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting in de bus. Vooral voor veel zzp’ers is de betalingskorting op de aanslag een schijntje. Betaling van het bedrag in één keer levert dit jaar hooguit een paar schamele euro’s op.