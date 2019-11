Handelsspanningen houden Kendrion in de tang

De neergang in de opbrengsten was even sterk bij de twee divisies van het concern. De autotak, die al langer keer op keer zwakkere resultaten laat zien, leed weer onder de tanende vraag naar personenauto's. Dat had volgens het bedrijf te maken met de handelsspanningen en de daarbij horende weerslag op het consumentenvertrouwen. Bij de industrietak, die pas vorig kwartaal begon te haperen is nu definitief een sprake van lagere activiteit en dalende voorraden. Al met al krompen de opbrengsten tot 102,8 miljoen euro, een daling van 4 procent op jaarbasis.

Ondanks de inspanningen van Kendrion om kosten te verlagen zakte het bedrijfsresultaat (ebitda) 22 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2018 tot 10,1 miljoen euro. De winstmarge bedroeg 9,8 procent. Het concern houdt nog wel vast aan zijn eerder gecommuniceerde prognose van een winstmarge boven 15 procent tegen 2023.

Aandeleninkoop

Het aandeleninkoopprogramma, dat vorig kwartaal als een teken van vertrouwen in de toekomst werd aangekondigd, stopt per direct. Daarmee kan Kendrion zijn belofte om maximaal 10 miljoen euro aan aandeleninkoop niet waar maken. Sinds medio augustus zijn er aandelen ter waarde van 4,2 miljoen euro teruggekocht. Deze worden niet geschrapt, aldus het bedrijf.

Kendrion houdt nog wel zijn oog op de toekomst. Het bedrijf staat op het punt om de in Duitsland gevestigde remmenproducent INTORQ over te nemen. INTORQ maakt 1 miljoen remmen en koppelingen per jaar.