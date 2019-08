’Meer Amerikaans rundvlees naar Europa’

Europa heeft de import van Amerikaans rundvlees tien jaar geleden aan banden gelegd, om te voorkomen dat er producten met groeihormonen deze kant op zouden komen. Inmiddels is de ruzie over handel tussen Europa en de VS uitgebreid naar andere sectoren. Een officiële ceremonie op het Witte Huis moet vandaag aantonen dat er wel degelijk sprake is van goede wil.

Ondertussen onderhandelen Brussel en Washington verder over een breder handelsakkoord. Dat gaat nog niet van harte: Frankrijk heeft een belasting ingevoerd voor Amerikaanse techreuzen, Trump dreigt terug te slaan met importheffingen op Franse wijn.