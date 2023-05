Premium Het beste van De Telegraaf

Column: overheden zijn grote profiteurs van inflatie

Door Jaap van Duijn

De belastingdruk is hard gestegen onder premier Mark Rutte. Ⓒ ANP/HH

Voor de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten had de top van de VVD bedacht dat de grote leider zich moest afzetten tegen de ’linkse wolk’. Toen links nog een echte donderwolk was, zoals in de dagen van Joop den Uyl, bestond de term nog niet, maar nu van PvdA, GroenLinks en SP nog slechts wat schapenwolkjes resteren, moet de partij zich daar zo nodig tegen afzetten. Het dreigement van Rutte’s secondant Edith Schippers was duidelijk: als de kiezer voor links kiest, gaan de belastingen omhoog. Dat wil je toch niet.