Failliet MF Global klaagt PwC aan

MF Global leed grote verliezen op beleggingen in Europees schuldpapier, voornamelijk Spaanse en Italiaanse obligaties. Het effectenhuis had daarin 6,3 miljard dollar belegd. Het bedrijf was het eerste grote Amerikaanse slachtoffer van de Europese schuldencrisis.

Vorig jaar bepaalde een Amerikaanse rechter nog dat MF Global gedupeerde klanten 1,2 miljard dollar moet betalen. Zij beschuldigden MF Global van misleiding rond de beleggingen in Europees schuldenpapier.