Virusvrees en dure yen drukken Nikkei

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,1 procent in de min op 21948,23 punten en bereikte het laagste niveau sinds midden oktober vorig jaar. Vooral de luchtvaartbedrijven werden van de hand gedaan. ANA Holdings zakte 5,3 procent en Japan Airlines verloor 4,5 procent. Maaltijdbestelbedrijven waren daarentegen in trek doordat steeds meer mensen binnen blijven door de vrees voor het coronavirus. Fundely steeg 2,5 procent.

Kyorin Holdings dikte 10,7 procent aan. Beleggers reageerden verheugd op berichten dat een onderdeel van het bedrijf een test voor het nieuwe coronavirus heeft ontwikkeld die in minder dan dertig minuten de uitslag geeft. Bij de huidige testen moet zes uur worden gewacht op het resultaat.

Coronavirus

De beursgraadmeter in Shanghai hield het hoofd boven water en noteerde tussentijds 0,3 procent hoger. Het aantal dagelijkse sterfgevallen in China door het coronavirus is afgenomen. De uitbraak heeft in het land inmiddels aan 2744 mensen het leven gekost en 78.497 mensen zijn besmet met het coronavirus.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,8 procent. In Seoul verloor de Kospi 0,8 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank hield de rente onveranderd op 1,25 procent, terwijl economen hadden gerekend op een verlaging van het rentetarief. In Zuid-Korea zijn inmiddels 1595 mensen besmet met coronavirus. Na China heeft Zuid-Korea de meeste besmettingsgevallen. De Australische All Ordinaries in Sydney sloot 0,8 procent lager.