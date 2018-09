Productie industrie eurozone omhoog

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In januari bleef de industriële productie in het eurogebied volgens een herzien cijfer onveranderd. Op jaarbasis was in februari sprake van een productiegroei met 1,7 procent.

In de gehele Europese Unie klom de industriële productie in februari met 0,4 procent op maandbasis en met 2,1 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, aldus Eurostat.