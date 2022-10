Camperdeelplatform Camptoo vraagt surseance aan

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de surseance heeft voor vakantiegangers die hun vakantie via het platform geboekt hebben. Het bedrijf hoopt de komende boekingen door te kunnen laten gaan en met de bewindvoerder wordt nu bezien of dit haalbaar is.

Vakantiegangers konden via Camptoo campers en caravans rechtstreeks bij de eigenaar huren. Naast het koppelen van huurders en eigenaars, zorgden Camptoo ook voor de benodigde verzekeringen en ander papierwerk. Meer dan 180.000 reizigers uit 81 landen zijn de afgelopen acht jaar via het platform op vakantie geweest en er zijn 8920 campers en caravans verhuurd uit 21 landen.