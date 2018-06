Duizenden klanten NN krijgen geld terug

NN verhoogde de premie voor zelfstandigen met zwaar lichamelijk werk, zoals in de bouw. In 2012 ging het bedrag met 30 procent omhoog, een jaar later met nog eens 10 procent. ,,De schadelast in die groep was vrij hoog'', legt de woordvoerder van de verzekeraar uit.

De klanten sloten hun verzekeringen voor 3 jaar af. ,,Hun regeling was vrij ruim te interpreteren. Wij dachten dat we tussentijds konden verhogen. We hebben alles nogmaals tegen het licht gehouden en geconstateerd dat het niet mogelijk was'', aldus de NN-woordvoerder.

Miljoenen

Het bedrijf wil niet zeggen hoeveel geld de mensen krijgen, maar zegt dat het in totaal gaat om enkele miljoenen euro's. Eind dit jaar moet de terugbetaling zijn afgerond. Dan hebben de laatste klanten hun te veel betaalde geld terug.

Het is niet bekend of ook andere verzekeraars de premieverhoging terugdraaien en geld teruggeven. Doen ze dat niet, ,,dan zien we hen bij de rechter'', zegt belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw.