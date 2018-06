President-commissaris Grontmij snel terug

Van de Zouw was sinds eind vorig jaar wegens ziekte afwezig. Hij onderging in december een operatie. Aanvankelijk werd zijn terugkeer al in het eerste kwartaal verwacht. Karin Dorrepaal zit de raad van commissarissen ad interim voor.

Grontmij meldde verder dat de aandeelhouders alle voorstellen die tijdens de vergadering in stemming zijn gebracht, hebben goedgekeurd.