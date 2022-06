Viaplay komt klagende F1-kijkers tegemoet

Met name fans van de Formule 1 klagen al maanden over slechte streams, de slechte bereikbaarheid van de klantenservice en het gegeven dat Viaplay de consumenten zelf vaak de schuld geeft van de problemen. De Consumentenbond riep het platform eind mei op om actie te ondernemen.

De compensatie die Viaplay kan geven zou bijvoorbeeld een prijsverlaging zijn voor de periode dat de streamingdienst niet goed werkte. Ook kunnen consumenten ervoor kiezen om hun abonnement te beëindigen waarbij ze ook hun geld terugkrijgen.

Bewijs aanleveren

Viaplay zei wel dat het duidelijk moet zijn dat de problemen veroorzaakt worden door het bedrijf zelf en niet door bijvoorbeeld een haperende internetverbinding bij mensen thuis. Consumenten kunnen hiervoor bewijs aanleveren door bijvoorbeeld een filmpje op te nemen waarop de problemen duidelijk zichtbaar zijn.

„Het is goed om te zien dat het bedrijf in beweging komt”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. „Dat is hoognodig, want ook afgelopen raceweekend kwamen er weer veel klachten binnen. Er zijn dus nog steeds veel klanten die problemen ervaren. Die moeten goed geholpen worden.”