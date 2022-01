C&A wil rond 2025 helft van omzet online

De onlineverkopen zijn momenteel goed voor minder dan 20% van de omzet. Het hoofdkantoor van het in Nederland opgerichte C&A staat in Düsseldorf.

Naast de eigen verkoopkanalen is C&A eerder al een samenwerking aangegaan met de Duitse webwinkel Zalando om de onlineverkopen aan te jagen. Ook in Nederland kan kleding van C&A via Zalando worden gekocht. De topvrouw, die al een jaar aan het roer staat van de op twee na grootste modeketen van Duitsland, wil geen cijfers geven over de deal met Zalando, maar stelt wel zeer tevreden te zijn over de samenwerking.

„Nu er in Nederland weer een lockdown geldt, kunnen we in ieder geval vanuit de filialen kleding bezorgen via het platform. Dat is heel goed.” C&A beschikt zelf ook over een grotere opslagcapaciteit. „Vroeger hadden we één logistiek centrum. We hebben sinds oktober een tweede in Poznan en over zes maanden openen we een derde in Kamen. Zo kunnen we ook in de toekomst veel sneller leveren”, aldus Boer.

Verdubbeld

Onder de Nederlandse topvrouw, die een jaar geleden na een carrière van 23 jaar bij Ikea overstapte naar C&A, is de online retailomzet van het in 1841 door de familie Brenninkmeijer opgerichte concern verdubbeld en er zijn al 230 vestigingen gemoderniseerd. In het nieuwe boekjaar, dat in maart begint, moeten dat er 600 zijn.

Een paar weken geleden maakte de topvrouw ook bekend dat ze banen moest schrappen. Hoeveel banen er precies zullen verdwijnen kon ze nog niet zeggen omdat de onderhandelingen nog gaande zijn. „Het wordt per land bekend gemaakt wanneer we overeenstemming hebben bereikt met de respectievelijke ondernemingsraden”, aldus Boer. C&A telt meer dan 23.000 medewerkers in 18 landen en 1400 vestigingen.

Sluiting tweede hoofdkantoor

Ook over een mogelijke sluiting van het tweede hoofdkantoor in België wilde ze geen uitspraken doen. „In België gaan we ook veranderen. Hoe precies, zal in nader overleg met de ondernemingsraad blijken. Zeker is dat we sterk gepositioneerd blijven in België. Het gaat ons niet om de naam van de locatie, maar dat we er zijn. Misschien zelfs op nieuwe locaties waar we nieuw talent kunnen vinden.”

C&A zal daarnaast een groot deel van de samenwerkingen met externe merken niet voortzetten. Ook wil de topvrouw de productie terugbrengen naar Duitsland. In de toekomst wil C&A 800.000 jeans per jaar in Mönchengladbach laten produceren.