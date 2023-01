Microsoft schrapt 10.000 banen

Er werken zo’n 220.000 mensen bij het bedrijf. Dat betekent dat Microsoft afscheid neemt van zo’n 5% van het totale personeelsbestand. De maker van besturingssysteem Windows waarschuwde al in oktober dat de cloudactiviteiten minder goed lopen dan in de afgelopen jaren. De aankondiging komt in de aanloop naar de presentatie van de nieuwste kwartaalcijfers van volgende week.

Microsoft probeert in te spelen op de somberder wordende economische vooruitzichten. Topman Satya Nadella zegt dat zijn klanten minder makkelijk hun geld uitgeven doordat de prijzen wereldwijd flink zijn gestegen.

Maatregelen

Andere techbedrijven hebben al soortgelijke maatregelen genomen. Amazon begint aan een ontslagronde waarbij er 18.000 mensen hun baan verliezen. Maker van zakelijke software Salesforce kondigde aan met 8000 mensen minder verder te willen en Facebook-moeder Meta Platforms schrapte zo'n 11.000 banen.