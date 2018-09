Technologie weer uit de gratie op Wall Street

De door technologiefondsen gedomineerde Nasdaq verloor 3,1 procent tot 4054,11 punten en leed daarmee het grootste verlies sinds november 2011. De breed georiënteerde S&P 500-index moest 2,1 procent terug tot 1833,09 punten, de sterkste daling in 2 maanden. De Dow-Jonesindex van 30 toonaangevende fondsen daalde 1,6 procent tot 16.170,22 punten.

In de technologiesector behoorde Facebook tot de sterkste dalers met een verlies van 5,2 procent. Online zoekdienst TripAdvisor koerste 7,1 procent lager. Het aandeel is sinds het bereiken van een recordstand op 6 maart bijna een kwart in waarde gedaald. Chipmachinefabrikant Intel, softwaregigant Microsoft en de ontwikkelaar van zakelijke software Oracle leverden tot 2,7 procent in.

Houdbaarheid

,,Beleggers kiezen er weer voor om de hoogvliegers van 2013 in te ruilen voor goedkopere aandelen'', aldus een handelaar. ,,Dit zal de komende weken zo blijven totdat beleggers een beeld hebben gevormd over de houdbaarheid van de financiële prestaties.''

Veilingsite eBay werd 3,2 procent lager gezet nadat het een akkoord bereikte met de activistische belegger Carl Icahn, die lang pleitte voor een opsplitsing van het bedrijf. Op voordracht van Icahn krijgt eBay er wel een onafhankelijk bestuurder bij, oud-topman van telecomreus AT&T David Dorman.

Consumentenvertrouwen

Detailhandelaar Bed Bath & Beyond (min 6,2 procent) was uit de gratie nadat het bedrijf een tegenvallende winstprognose gaf voor het eerste kwartaal van dit jaar. Detailhandelaren in de VS kampen nog altijd met een wankel consumentenvertrouwen, wat resulteert in lagere consumentenbestedingen.

Telecombedrijven behoorden vrijwel als enige sector tot de stijgers, mede door het doorgaans hoge dividendrendement. AT&T steeg 0,6 procent en was daarmee bovenin de Dow te vinden.

De euro was 1,3886 dollar waard, tegen 1,3892 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. De prijs voor een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 103,33 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 107,38 dollar per vat.