Arjan Leest, Sabien Duetz en Karen de Loos, die allemaal tussen 2002 en 2011 bij de Hema werkten, peilen onder de noemer ’We love Hema’ de animo bij onder meer klanten, medewerkers, ondernemers en leveranciers om in de keten te investeren.

Als er genoeg geld binnenkomt, willen ze daarmee de schuld die het bedrijf heeft, van €750 miljoen, tegen een lagere rente overnemen. Ook spelen de initiatiefnemers met het idee om aandeelhouder bij Hema te worden.

In beide gevallen ligt het rendement dat de investeerders in Hema steken hoger dan de (negatieve) spaarrente, suggereert de website van de reddingsoperatie.

’Achter Boekhoorn’

Volgens initiatiefnemer Sabien Duetz bestaat het idee voor een crowdfunding al heel lang. „Er is genoeg roofbouw gepleegd op Hema, het gehele financiële fundament onder het bedrijf is weggetrokken. We hopen daarom op grote en kleine investeerders, en daarmee scharen we ons achter eigenaar Marcel Boekhoorn. We willen hem helpen.”

Volgens Duetz heerst er veel onrust onder de werknemers van Hema. „Daarom willen we de bevolking ook laten zien dat de huidige situatie niet de schuld van Hema zelf is. Dat besef moet er komen.”

Komend weekend wordt cruciaal voor Hema, want een deel van de schuld moet maandag worden terugbetaald. In pogingen om de keten boven water te houden, is al gesuggereerd dat de overheid steun biedt.

Het is niet voor het eerst dat met crowdfunding geprobeerd wordt om de Hema van de ondergang te redden. In 2007 werd er bij de actie ’Help de Hema’ ruim drie ton opgehaald. Dat was lang niet genoeg: de keten werd toen overgenomen voor Lion Capital, die het bedrijf volhing met schulden. Volgens De Loos is het deze keer een kwestie van ’nu of nooit’.