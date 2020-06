Oud-werknemers willen Hema redden

Arjan Leest, Sabien Duetz en Karen de Loos, die allemaal tussen 2002 en 2011 bij de Hema werkten, peilen onder de noemer ’We love Hema’ de animo bij onder meer klanten, medewerkers, ondernemers en leveranciers om in de keten te investeren.

Als er genoeg geld binnenkomt, willen ze daarmee de schuld die het bedrijf heeft, van €750 miljoen, tegen een lagere rente overnemen. Ook spelen de initiatiefnemers met het idee om aandeelhouder bij Hema te worden.

In beide gevallen ligt het rendement dat de investeerders in Hema steken hoger dan de (negatieve) spaarrente, suggereert de website van de reddingsoperatie.

Komend weekend wordt cruciaal voor Hema, want een deel van de schuld moet maandag worden terugbetaald. In pogingen om de keten boven water te houden, is al gesuggereerd dat de overheid steun biedt.