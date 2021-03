Dow schiet bijna 600 punten omhoog; Nasdaq omlaag

Even voor 18.30 uur (Nederlandse tijd) noteert de Dow Jones 1,9% hoger op een tussentijds record van 32.090 punten. De brede S&P500 dikt 0,9% aan op 3877 punten. De Nasdaq koerst 0,3% lager op 12868 punten Afgelopen vrijdag was er nog een opgewekt beeld zichtbaar geholpen door een sterk meevallend Amerikaans banenrapport.

Afgelopen weekend werd in de Senaat het licht op groen gezet voor het omvangrijke steunpakket van president Biden. Een bedrag van $1900 miljard gaat de Amerikaanse economie in met onder meer een voorgenomen cheque van $1400 voor alle Amerikanen. Dat wakkerde de inflatievrees bij beleggers verder aan.

Olieprijs in de lift

De olieprijs in de VS (WTI) doet na de opmars stevig met het aantikken van het hoogste niveau in twee jaar bij een stand van boven de $65 per vat een stapje terug.

Techfondsen laten een verdeeld beeld zien. Tesla wint 1,5%. Apple moet 2% prijsgeven.

Banken openen hoger met steun van de aantrekkende obligatierentes in de VS. Bank of America krijgt er 2% bij

General Electric (GE) springt 4,9% vooruit. Het industriële conglomeraat is dichtbij een deal over de verkoop van zijn vliegtuigleasetak.