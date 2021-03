’Nasdaq op weg naar zwakke start met oplopende inflatievrees’

De futures in de VS wijzen op minnen tot 1,5% voor de belangrijkste graadmeters. Afgelopen vrijdag was er nog een opgewekt beeld zichtbaar geholpen door een sterk meevallend Amerikaans banenrapport.

Afgelopen weekend werd in de Senaat nog het licht op groen gezet voor het omvangrijke steunpakket van president Biden. Een bedrag van $1900 miljard gaat de Amerikaanse economie in met onder meer een cheque van $1400 voor alle Amerikanen. Dat wakkerde de inflatievrees bij beleggers verder aan.

Olieprijs in de lift

De olieprijs in de VS (WTI) zet de opmars stevig voort met het aantikken van het hoogste niveau in twee jaar bij een stand van boven de $65 per vat. De oliefondsen Exxon Mobil en Chevron stevenen zo goed als zeker af op een positieve start.

Techfondsen staan voor een terugtrekkende beweging. Tesla en Apple gaan waarschijnlijk met verliezen van start.

Banken gaan naar verwachting met winsten openen met steun van de aantrekkende obligatiererentes in de VS.

General Electric (GE) lijkt opgewekt uit de startblokken te komen. Het industriële conglomeraat is dichtbij een deal over de verkoop van zijn vliegtuigleasetak.