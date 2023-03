Prijsverhogingen stuwen omzet Corbion; beleggers reageren bitter

De netto-omzet kwam in 2022 uit op €1,46 miljard, een stijging van 36,2% ten opzicht van een jaar eerder. Analisten gingen uit van een omzet van €1,44 miljard. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) lag wel in de lijn der verwachtingen en bedroeg afgelopen jaar €184,4 miljoen tegenover €135,8 miljoen in 2021.

Corbion merkt tegenwind van de inflatie, dure grondstoffen en geopolitieke spanningen. Het concern moest dan ook moeite de winstgevendheid op peil te houden. De ebitda-marge die de winstgevendheid aangeeft daalde een tiende procentpunt van 12,7% in 2021 naar 12,6% afgelopen jaar.

Bekijk ook: Corbion berekent hogere grondstofkosten door in prijzen producten

Trots

Desalniettemin kijkt Olivier Rigaud, de Franse ceo van Corbion, uitermate tevreden terug op afgelopen periode. „We zijn er trots op dat we zowel in omzet als ebitda een sterke groei hebben gerealiseerd in een periode van ongekende kosteninflatie en verstoringen in de toeleveringsketen. We hebben met succes de prijzen verhoogd om extra inputkosten te compenseren.”

Corbion verwacht voor komend jaar een autonome groei van het aangepaste bedrijfsresultaat van tussen de 15 en 20%. Dat was afgelopen jaar 17,9%. Doelstelling voor volumegroei ligt tussen de 5 en 8%. Die kwam in 2022 uit op 5,6%.

Bekijk ook: Corbion zet sterker in op voedselconservering en melkzuur

De cijfers kunnen aandeelhouders niet bekoren. Het aandeel Corbion wordt massaal gedumpt. Ruim een uur na opening van de beurs staat het aandeel 10% in de min.

Cash burner

Vooral het aangepaste bedrijfsresultaat en de kasstroom stellen teleur. Analist Reginald Watson van ING noemt Corbion zelfs een cash burner. De vrije kasstroom bedroeg -€160,1 miljoen. Dat was in 2021 nog €97 miljoen negatief.

Fernand de Boer van Degroof Petercam zegt dat de omzet en de verkoopvolumes de verwachtingen misschien wel overtroffen, maar hij noemt de netto schulden van Corbion zorgelijk. Daarnaast stelt het bedrijfsresultaat de analist teleur.

In een toelichting op de cijfers zegt Rigaud dat het resultaat en brutowinstmarge dit jaar verder stijgen. Volgens de Corbion-topman zit er vertraging in de groei van de brutowinstmarge.