Beursblog: Dow zakt licht weg; juichen om Victoria’s Secret

Financieel

Beursblog: Wall Street hervat opmars; mooie herstelrit Tesla

Wall Street had dinsdag de wind aardig in de rug met plussen tot 0,7%. Beleggers in de VS voelden zich gesteund door meevallende Amerikaanse winkelverkopen. Tesla kon weer op kopersinteresse rekenen na de forse neergang in voorbije handelsdagen.