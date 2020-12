Doorbraak van online consult bij ziekenhuis om gemak voor patiënt

Het capaciteit coördinatiecentrum van het UMC Utrecht. Ⓒ FOTO T. DOBBER

Utrecht - Wat jaren van pilots, demo’s en gesprekken met zorgprofessionals, verzekeraars en patiënten niet lukte, heeft de uitbraak van het coronavirus in enkele maanden bij het UMC Utrecht wel voor elkaar gekregen. Werden in januari nog drie consulten via videoverbindingen verzorgd, aan het eind van het jaar, telde het ziekenhuis er 2000 in een maand.