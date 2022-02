Podcast met Martin Visser 'Woede richting ECB over stijgende prijzen'

Kopieer naar clipboard

De inflatie in Nederland piekt naar recordhoogte. De onvrede over de snel stijgende prijzen aan de pomp en in de supermarkt neemt toe. Intussen wordt met argusogen gekeken naar het kabinet en de Europese Centrale Bank (ECB). Wanneer komen zij in actie om huishoudens uit de brand te helpen? In de podcast Kwestie van Centen vraagt Martin Visser zich af hoe groot het draagvlak voor de eurozone blijft als zuidelijke landen meer profiteren van het beleid dan het noorden. Het geeft volgens hem voeding aan irritatie over de eurozone.