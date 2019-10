'Zeer sterke kwartaalcijfers ASMI'

De onderneming boekte een netto-omzet van 271,2 miljoen euro, wat hoger was dan de meest optimistische schatting van kenners die door Bloomberg waren gepolst. Ook de brutowinstmarge was beter dan geraamd, aldus NIBC.

Volgens marktvorsers van de bank wijzen vooruitzichten over de orders ook op een sterke eerste kwartaal van volgend jaar. NIBC waarschuwt evenwel dat met de goede resultaten ook de waardering van ASMI hard is gestegen, waardoor enige voorzichtigheid is geboden.

Verrassing

KBC Securities noemt de sterke groei van de orderinstroom de belangrijkste positieve verrassing van de kwartaalcijfers. Ook de Belgische bank ziet hierin aanwijzingen voor een goede start van volgend jaar. Veel van het goede nieuws lijkt evenwel al in de prijs van het aandeel ASMI te zitten, stellen de analisten.

ING, met een buy-advies, sprak van een "erg sterke update" van ASMI. Het koersdoel op het bedrijf is 90 euro. NIBC hanteert een neutral-advies voor ASMI. KBC geeft een hold-advies bij een koersdoel van 90 euro. Het aandeel stond donderdag omstreeks 09.40 uur op de beurs in Amsterdam 9,1 procent hoger 99,92 euro. Het aandeel bereikte de hoogste koers ooit.