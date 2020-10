Analyse: sparen en rente niet meer wat ze geweest zijn

Ⓒ FOTO 123RF

Een briljante uitvinding: De Pennyrekening-spaarpot van de Postbank. Op de basisschool maakte je daar dertig jaar terug echt de blits mee. Een guldentje erin en via een soort glijbaan rolde jouw gulden naar het juiste vakje. Je zag door het venster meteen hoeveel je gespaard had. De Postbank gaf ze aan elke kleuter met een rekening. Eens per jaar legen bij de bank en dan kreeg je nog een cadeautje ook!