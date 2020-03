Corona: NLse ondernemer in Hongkong draait op 30%

Over vijf weken is de voorraad van Zazu wel zo’n beetje op, vreest medeoprichter Sven van der Veen. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Het Nederlandse kinderaccessoiremerk Zazu ondervindt zowel zakelijk als privé hinder van het coronavirus. De fabriek in het Chinese Guangdong draait op dit moment op slechts 30%. „De productiefaciliteit is weer open, maar nog lang niet alle werknemers zijn terug”, vertelt medeoprichter Sven van der Veen vanuit een tijdelijk huurhuis in Heemskerk.