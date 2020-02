’Voormalig Vestia-topman Staal vervalste brief en jatte bij Hornbach’

Dit blijkt uit de tenlastelegging die het Functioneel Parket donderdag bekend heeft gemaakt in verband met zijn rechtszaak: hij moet volgende week voorkomen bij de rechtbank in Rotterdam.

Erik Staal werd in 2017 door de fiscale opsporingsdienst FIOD bij aankomst op Schiphol aangehouden omdat justitie hem verdenkt van verduistering van 1,2 miljoen euro bij Stichting HASA, bedoeld voor sociale huisvesting in Zuid-Afrika. Vestia was een belangrijke sponsor van deze stichting. Staals schoonzus, een voormalig beveiligingsambtenaar bij het Europees Parlement, werd ervan verdacht te hebben geholpen bij het witwassen van de verduisterde gelden.

Philips Hue

Uit de tenlastelegging blijkt dat Staal niet alleen verdacht wordt van deze verduistering, maar ook nog een aantal andere opmerkelijke strafbare feiten. De voormalige Vestia-topman zat na zijn arrestatie in 2017 een maand in voorarrest, maar werd volgens het OM ruim een half jaar later al weer betrapt op het stelen van werkhandschoenen, twee slijpschijven, contactdozen, schakelaars en ‘Philips Hue startersset’ bij bouwmarkt Hornbach in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Daarnaast zou hij een brief van een advocaat hebben vervalst, waarin hij het deed voorkomen dat een luxe villa in Johannesburg was verkocht aan Stichting Hasa, terwijl de ommuurde, bewaakte woning met zwembad in de chique buitenwijk Fairland jarenlang op zijn eigen naam stond en hij ook zelf huurpenningen voor het huis ontving.