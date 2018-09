'Lagere opening voor AEX'

,,De AEX krijgt een tik mee van de koersdalingen in New York op vrijdag en lijkt zo’n 2,5 punten lager te gaan openen. Vooral de Amerikaanse technologiebedrijven gingen vrijdag in de uitverkoop. Het ziet er naar uit dat we deze week behoorlijk wat bewegelijkheid zullen krijgen op de beurzen. In de VS begint deze week het cijferseizoen. Ook brengt het IMF zijn economische vooruitzichten naar buiten'', aldus marktanalist Ingrid Eltink van IG Nederland.

In Amsterdam staat kabelbedrijf Altice in de schijnwerpers. Het Franse mediaconcern Vivendi besloot afgelopen weekeinde zijn telefonietak SFR te verkopen aan de onderneming. De deal zou een waarde hebben van meer dan 17 miljard euro. Altice troeft daarmee het Franse bouw- en telecombedrijf Bouygues, dat ook interesse had in SFR, af. Altice wil SFR samenvoegen met zijn Franse kabeldochter Numericable.

Cementfusie

De markt verwerkt daarnaast een grote fusie tussen de Zwitserse cementfabrikant Holcim en zijn Franse branchegenoot Lafarge. Door de fusie ontstaat het grootste cementbedrijf ter wereld, met een gezamenlijke omzet van bijna 30 miljard euro.

De beurzen in het Verre Oosten gingen maandag omlaag in navolging van de koersdalingen op Wall Street. In Tokio eindigde de Nikkei 1,7 procent in de min. Vooral de Japanse technologiebedrijven werden van de hand gedaan in navolging van de forse verliezen in de Amerikaanse technologiesector op vrijdag.

Flinke verliezen

Beleggers op Wall Street deden vrijdag massaal hun stukken van de hand. De graadmeters sloten met flinke verliezen, ondanks een relatief positief cijfer over de werkgelegenheid in de Verenigde Staten dat de handel nog aan een sterk begin hielp.

De Dow-Jonesindex sloot 1 procent lager op 16.412,71 punten. De brede S&P 500-index gaf 1,3 procent prijs tot 1865,09 punten, terwijl de technologiebeurs Nasdaq een verlies van 2,6 procent optekende op 4127,73 punten, het zwaarste verlies in 2 maanden.

Valuta

De Europese aandelenbeurzen gingen wel met winsten het weekeinde in. De dag stond vooral in het teken van het officiële Amerikaanse banenrapport, dat per saldo meeviel. Overnamenieuws gaf de handel ook wat impulsen. De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,4 procent hoger op 407,46 punten. De MidKap klom eveneens met 0,4 procent tot 677,78 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen kregen er tot 0,8 procent bij.

De euro was maandag voor opening van de aandelenbeurzen 1,3705 dollar waard, evenveel als bij het slot van de Europese beurshandel op vrijdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 100,80 dollar per vat. Brentolie zakte 0,8 procent tot 105,89 dollar per vat.