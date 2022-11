Tegenvallende pakketbestelling bezorgt PostNL verlies

Daarbij kampt PostNL zelf met de hogere kosten, onder andere om personeel te betalen. Ook versturen Nederlanders steeds minder brieven.

PostNL sloot de meetperiode af met een brutoverlies van 20 miljoen euro. Dat resultaat was een jaar eerder nog 23 miljoen positief. Nederlanders bestellen door het lage consumentenvertrouwen minder spullen online. Het postbedrijf zag daardoor het aantal afgeleverde pakketten het afgelopen kwartaal niet stijgen, terwijl het bedrijf daar eerder wel op rekende. Het aantal brieven dat Nederlanders verstuurden daalde met 9,3 procent. De omzet kwam in het derde kwartaal uit op 709 miljoen, een daling van 3 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek werd ook al duidelijk dat na twee jaar stormachtige groei van onlinewinkelen door corona minder mensen op internet bestellen. Dit jaar bestelde 74 procent van alle Nederlanders boven de 12 jaar oud iets online. Vorig jaar, toen er nog coronabeperkingen van kracht waren, ging het nog om 77 procent.

"Tegenwind"

PostNL zei in oktober al rekening te houden met een verlies in de meetperiode. Directeur van PostNL Herna Verhagen verwacht dat het de aankomende tijd niet beter zal worden. „We verwachten dat deze tegenwind ook de komende kwartalen voort blijft duren, wat leidt tot aanhoudende onzekerheid.”

Dat heeft ook gevolgen voor de kosten die gemoeid zijn met het personeel. „Het ongekend hoge niveau van de inflatie zet de arbeidskosten verder onder druk. We passen, binnen de grenzen van de krappe arbeidsmarkt, de capaciteit van ons netwerk voortdurend aan de volumes aan”, aldus Verhagen.

Daarbij wordt wel rekening gehouden met een sterk vierde kwartaal, als gevolg van de feestdagen. „Op piekdagen staan we klaar om twee keer zoveel pakketten te bezorgen dan op een gewone dag. En natuurlijk verwachten we weer talloze kerst- en nieuwjaarskaarten te bezorgen. Het vierde kwartaal wordt het sterkste kwartaal van het jaar en levert de belangrijkste bijdrage aan ons totaalresultaat in 2022”, aldus Verhagen.