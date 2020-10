Dow Jones opent 150 punten hoger op signalen pril herstel VS

De Dow Jones-index steeg 0,9%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq remde af bij 1,2% stijging.

Het aantal aangevraagde Amerikaans WW-uitkeringen, dat met 837.000 iets lager was dan verwacht en voor de vijfde week op rij redelijk stabiel bleef, en hernieuwd zicht op een stimuleringspakket uit Washington maakten beleggers positief.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin sprak woensdag met de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi over een omvangrijk steunpakket voor ’s werelds grootste economie.

Een minpunt tussen de cijfers was enerzijds de toename met uitgaven door consumenten in augustus maar anderzijds de afname van inkomsten van Amerikanen, die goed zijn voor ruim 70% van het bbp.

Na opening van de beurzen kwamen marktonderzoekers Markit en ISM met hun cijfers over de bedrijvigheid in de industrie in september. Met 53,2 indexpunten bleef dat achter bij de 53,5 punten aan verwachtingen.

Ook verschijnen Amerikaanse cijfers van de bouwuitgaven afgelopen maand, eveneens een indicator.

Amerikaanse markten reageerden op Europese inkoopmanagerscijfers, die met 53,7 punten in lijn met de verwachtingen bleken. Alles boven 50 betekent groei. Die wordt vooral door Duitsland gedreven.

Vluchtheuvels werden ook bemand. De effectieve vergoeding voor tienjaars Amerikaanse schuld ging met drie basispunten hoger tot 0,707%. Goud werd bijna 1% duurder, zilver 2,1% terwijl Amerikaanse olie 1,7% in prijs zakte.

Boeing positief

Microchip Technology noteerde bovenin de S&P500 5% winst.

Vliegtuigbouwer Boeing werd 4,4% meer waard nadat de vliegtuigfabrikant een voorlopige goedkeuring kreeg van het hoofd van de Federal Aviation Administration voor de aanpassingen aan het aangepaste toestel 737 MAX. Enkele toestellen van de type stortten eerder neer.

Boeing heeft onder meer Delta Airlines benaderd om tientallen 737 MAX-toestellen te kopen, aldus Reuters. Delta Airlines won 1,6%.

Kleding- en sportmerken als GAP (4%), Under Armour (+3,5%), LBrands (+3,5%) wonnen terrein.

Bed Bath & Beyond steeg 17% nadat het bedrijf beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers had gepubliceerd.

Nikola, de producent van batterijtrucks die onder vuur ligt van hedgefunds die malversaties constateren, steeg nog eens 7%. GM zou het bestaande aandelenbelang uitbreiden.