Wall Street pakt winst, maar steun VS onzeker

Amsterdam - Beleggers in New York gingen donderdag alsnog met winst naar huis. Optimisme over een overeenkomst voor een enorm steunpakket uit Washington kreeg even een knauw, de Dow Jones-index sleepte er nog net een winstje uit nadat Republikeine en Democraten geen akkoord leken te bereiken. Onderin bungelden oliebedrijven met zware verliezen.