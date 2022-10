Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig Fed-baas ontvangt Nobelprijs voor de Economie Profiel: ’Helikopter Ben’ Bernanke draaide geldkraan in VS vol open

Door Mark Garrelts

Voormalig Fed-baas Ben Bernanke Ⓒ ANP / HH

Ben Bernanke die een turbulente tijd meemaakte als hoogste baas bij de Amerikaanse centrale bank (Fed) is weer even terug in de schijnwerpers. De voormalige Fed-voorman bekend vanwege zijn ongekende monetaire stimulering in de nasleep van de bankencrisis ontving samen met zijn landgenoten Douglas Diamond en Philip Dybvig de Nobelprijs voor de Economie vanwege hun onderzoek naar de rol van banken in tijden van een financiële crisis.