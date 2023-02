’Heineken breekt belofte en investeert toch in Rusland’

Terwijl Russische bombardementen Oekraïense steden in puin legden en grondtroepen grote delen van het buurland bezetten, begon Heineken in Rusland aan een grootschalig verkoopoffensief.

In 2022 lanceerde de Russische tak van de bierbrouwer volgens eigen berichtgeving „in recordtempo” liefst 61 nieuwe producten, goed voor 720.000 hectoliter extra verkoop van bier en frisdrank. „Dit was mogelijk door fantastisch teamwork en het geloof dat alles mogelijk is.”

„2022 was een turbulent jaar voor alle marktspelers, maar bood tegelijkertijd volop kansen en opende nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling en groei van onze business”, staat te lezen in een terugblik op de website van Heineken Rusland. „Trots kondigen we aan dat we in meerdere segmenten recordhoogten hebben bereikt.”

Heineken breekt zo met een eerdere toezegging geen nieuwe investeringen te doen in Rusland. Hoeveel de recente investeringen in Rusland hebben gekost, weigert het brouwbedrijf bekend te maken.